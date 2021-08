A Solarino via libera al progetto di riqualificazione del giardino Collodi

Approvato dalla giunta del Comune di Solarino il progetto di riqualificazione e rivalorizzazione del “Giardino Collodi” proposto dall’Associazione AttivaMente. L’iniziativa, condivisa dall’Amministrazione Comunale, è nata nel corso dell’ultima giornata di “Puliamo il Mondo” organizzata da AttivaMente e dal Circolo di Legambiente il 6 Marzo di quest’anno, proprio al Giardino Collodi.

Il progetto si pone come obiettivo, attraverso una proficua sinergia fra AttivaMente e Comune, la realizzazione delle aree verdi del parco, effettuando opere di piantumazione nelle zone di terra nuda, eliminando gli elementi in evidente stato di degrado. Lo scopo principale è cercare di sfruttare nel miglior modo possibile gli ampi spazi scoperti di terra nelle tre diverse aree del parco, incrementando il numero delle essenze arboree presenti, in modo da realizzare aree verdi per il paese.

Gli interventi di riqualificazione e rivalorizzazione verranno avviati a settembre.