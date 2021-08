Cassonetti intelligenti e maggiori controlli per risolvere il problema delle discariche abusive a Noto

Istallazioni di cassonetti intelligenti, maggiore vigilanza e controllo sociale svolto anche dalle associazioni presenti sul territorio.

Questa la ricetta per risolvere nel breve termine il problema delle mricro discariche abusive a Noto. L'ha lanciata l'assessore regionale all'Energia e servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri, che ieri mattina si è recata a Noto per incontrare il sindaco Corrado Bonfanti dopo la grande polemica scatenata sui social dalla giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli.

"Sono tuttavia consapevole - ha detto l'assessore Baglieri - che queste azioni saranno vanificate se non accompagnate da una progettualità di più ampio respiro. A settembre - ha aggiunto - ho indetto un incontro istituzionale con gli attori responsabili per pianificare una serie di attività che evitino il verificarsi di altri simili disservizi". per incontrare il sindaco Corrado Bonfanti.