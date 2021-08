In giro a Francofonte nonostante i domiciliari, arrestato 34enne

Si trovava in strada a Francofonte, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Riconosciuto dai carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, un 34enne è stato arrestato.

L’uomo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, era in giro privo di qualsiasi autorizzazione

Pertanto è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.