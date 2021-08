L'ultimo saluto di Siracusa all'onorevole Gino Foti

Ultimo saluto oggi all'onorevole Gino Foti: nella cripta del Santuario della Madonna delle lacrime sono stati celebrati i funerali di colui che è stato per 50 anni punto di riferimento della vita politica siracusana, colui che, con poche parole dettava la linea.

Oltre a familiari e amici, c'erano diversi esponenti della politica e delle istituzioni della provincia aretusea: in testa a tutti il sindaco di Siracusa, Francesco Italia con la fascia tricolore a rappresentare il Comune e con il gonfalone della città, posto ai piedi dell'altare e due vigili urbani in alta uniforme.

Poteva piacere oppure no Gino Foti, l'onorevole per antonomasia, espressione massima della Democrazia Cristiana, ma è innegabile che il suo parere e le sue parole, giuste o sbagliate che fossero, erano prese in considerazione un po' da tutti anche per il suo essere diretto e senza peli sulla lingua. Era, infatti, amato dai suoi sostenitori e sempre rispettato dai suoi avversari. Con la sua morte si chiude definitivamente un'epoca politica per questa città.

Gino Foti raggiunge il fratello Armando, sempre al suo fianco in vita, scomparso a novembre dell'anno scorso.