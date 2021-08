Una serata di vaccinazione anticovid straordinaria in piazza Plebiscito a Solarino in programma per sabato 21 agosto dalle 20.30 alle 23.30.

A promuoverla è stato il sindaco Sebastiano Scorpo a seguito dell'ordinanza numero 84 del presidente della Regione siciliana e degli imput forniti dall'Asp di Siracusa che ha trasmesso a tutti i Comuni gli elenchi delle persone non ancora vaccinate, con la rispondenza dei rispettivi medici di famiglia e pediatri che stanno contribuendo a sensibilizzare i propri assistiti per ottenere al più presto la vaccinazione dell'intera popolazione avente diritto.

Il punto vaccinale è organizzato dall'Asp di Siracusa e dal Comune con la collaborazione del Centro ascolto San Paolo Apostolo di Solarino, la sezione comunale Avis, Protezione Civile e Croce Rossa Solarino-Floridia.

Dopo la serata straordinaria, le vaccinazioni proseguiranno regolarmente presso l'ambulatorio del centro sanitario e tutti coloro che vogliono vaccinarsi, ma che hanno difficoltà, per varie ragioni, a raggiungere la sede vaccinale, saranno accompagnati e riportati a casa grazie al supporto dei volontari.