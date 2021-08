“Siracusa City Green”, i cittadini chiamati a scegliere il logo e lo slogan

Nuovo capitolo di “Siracusa City Green”, il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile curato dal Ministero dell’ambiente, che lancia un contest per i cittadini, chiedendo loro di scegliere il logo che accompagnerà tutte le azioni messe in campo per avere Siracusa sempre meno inquinata.

L'iniziativa è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco, Francesco Italia, dall’assessore ai Trasporti e al diritto alla Mobilità, Maura Fontana, dal dirigente del settore, Enzo Miccoli, e dal Rup, l’ingegnere Michele Dell’Aira.

Tre le proposte indicate dall'amministrazione tra le quali i cittadini potranno scegliere da oggi fino a domenica 29 agosto. Si vota da qualsiasi dispositivo e da pc cliccando sul link: https://tinyurl.com/siracusacitygreen. Ogni logo è associato a uno slogan ed è accompagnato da una breve spiegazione. Due si ispirano alla spirale di Archimede e uno allo skyline di Siracusa.

"Le scelte sulla mobilità – ha detto il sindaco Italia – non sono un capriccio ma sono imposte dalle condizioni del pianeta. È richiesto l’impegno di tutti, cittadini e istituzioni, attraverso scelte efficaci che migliorino la qualità della vita di tutti noi. Il contest che lanciamo oggi può apparire un aspetto di poco conto ma per noi è importante: sarà un’immagine che accompagnerà Siracusa a lungo e sulla quale tutti possono dire la loro opinione; e poi è un passaggio per misurare il livello di adesione dei siracusani alle tematiche ambientali".

"I cambiamenti che stiamo introducendo nella mobilità – ha affermato l’assessore Fontana – si inquadrano nel Piano urbano sulla mobilità sostenibile, uno strumento voluto da questa amministrazione e che oggi è già in fase di aggiornamento. Abbiamo un sogno ed è quello di consegnare una città diversa almeno sotto questo aspetto".

La prossima tappa sarà la consegna, a novembre, di 2 bus elettrici ai quali se ne aggiungeranno, nel corso del 2022, 10 a metano acquistati con i fondi di Agenda urbana: tutti questi mezzi serviranno anche le periferie e le contrade abitate fuori città. Poi ci saranno le piste ciclabili: la “Sistema”, che attraverserà viale Santa Panagia, via Calatabiano, viale dei Comuni e viale Scala Greca, vede già conclusa la progettazione mentre è stata appaltata la progettazione esecutiva della pista Pizzuta la cui consegna è prevista per settembre. Per adesso, causa Covid, sono fermi i progetti Pedibus (per andare da casa a scuola a piedi) e il “Car pooling”, cioè l’auto condivisa per recarsi al lavoro.

"L’impegno degli uffici è pieno e totale – ha detto il dirigente Miccoli – siamo comunque all’interno dei tempi e della indicazioni ministeriali rimodulate a causa della pandemia".