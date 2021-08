Incidente autonomo in viale Scala Greca: conducente estratto dall'auto dai vigili del fuoco

Incidente autonomo questa notte intorno alle 2 in viale Scala Greca, a Siracusa.

L'impatto si è verificato nei pressi di largo De Melio: una Bmw serie 3, per ragioni da stabilire, ha finito la sua corsa sullo spartitraffico. Notevoli i danni alla parte anteriore della vettura.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a tirare fuori dall'auto il conducente ferito per poi affidarlo alle cure del 118 che lo ha trasportato in ospedale.