Il centrodestra siracusano pronto a dialogare con il Pd "nel rispetto delle reciproche posizioni"

"Siamo compiaciuti che il Partito Democratico abbia preso, finalmente, le distanze da questa amministrazione comunale fallimentare che ha portato di Siracusa nel baratro. Così le forze del centro destra siracusano in una nota a firma di Bruno Alicata per Forza Italia, Vincenzo Vinciullo per la Lega Sicilia e Siracusa Protagonista, Mario Bonomo per Mpa, Paolo Ezechia Reale per Progetto Siracusa.

"Riteniamo che, per il bene comune, il dialogo sia sempre utile e necessario - spiegano - e, per tale motivo, siamo pronti ad accogliere l'invito del Pd, pur nel reciproco rispetto delle proprie posizioni e delle proprie responsabilità politiche.

È evidente - concludono - che tale volontà di dialogo politico non può essere estesa a quei movimenti che continuano a sostenere l’attuale progetto amministrativo totalmente fallimentare. Continuiamo a chiedere le dimissioni del sindaco".