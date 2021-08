Centri trasfusionali in difficoltà, appello a donare dell'Avis comunale di Siracusa

L'estate da sempre rappresenta un periodo dell'anno di grandi difficoltà per i centri trasfusionali.

Occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece, a causa delle ferie, la disponibilità di sangue.

Da qui il rinnovato appello a donare rivolto dal presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, Robert Fortuna: "È importante - dice - che tutte le persone in buona salute tra i 18 e i 65 anni siano consapevoli dell’importanza del gesto prezioso del dono e contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche durante questi mesi di caldo eccessivo".