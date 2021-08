Sciopero senza preavviso degli operatori ecologici a Noto: l'ira del sindaco Bonfanti

Sciopero senza preavviso degli operatori ecologici della Roma Costruzioni, società attiva nella raccolta rifiuti a Noto.

Ne dà notizia il sindaco Corrado Bonfanti che sui social esprime tutto il suo disappunto visto che, come riferisce il primo cittadino, non sono assicurati neppure i servizi essenziali.

A quanto pare - scrive Bonfanti - l’illegale astensione dal lavoro è stata decisa per la mancata corresponsione del salario di luglio 2021, termine scaduto lo scorso 16 agosto. C’è un progetto chiaro e ad ampio spettro - denuncia il sindaco - finalizzato a mettere in ginocchio la città, la sua reputazione, i suoi operatori onesti e laboriosi e i singoli cittadini, in un periodo di enormi difficoltà per la pandemia ancora in corso e in una stagione in cui i nostri operatori rifiatano dopo le restrizioni anticovid.

Tutto questo - ammonisce il primo cittadino - è inaccettabile e sarà contrastato con ancora più forza e determinazione in tutte le sedi e nel rispetto della legge".