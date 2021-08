La Sicilia rimane in "zona bianca", la regione considerata a rischio moderato

Italia tutta bianca. Non ci sarebbe un cambio di colore per la Sicilia da bianco a giallo in base ai dati del monitoraggio settimanale ora all'esame della cabina di regia.

Secondo quanto si apprende i parametri sarebbero ancora dentro le soglie.

Secondo i dati riportati dall'Iss- Ministero della Salute, nel consueto monitoraggio settimanale valido per le decisioni da adottare in cabina di regia sulle fasce di colore previste per le regioni, Sicilia e Sardegna si attestano al 9,2% sotto la soglia del 10% prevista dai nuovi paramenti. Segue al 6,7% la Toscana e la Calabria al 6,5% con l'Emilia Romagna al 5,8%.

"La circolazione della variante Delta - viene evidenziato -è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale.

Nel monitoraggio Iss-ministero della Salute si sottolinea che "una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità".