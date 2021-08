Erano ricercati da 2 anni: marito e moglie rintracciati a Noto

Marito e moglie condannati in via definitiva, per sfuggire al carcere avevano lasciato la loro abitazione di Città Giardino e si erano rifugiati in una villetta di parenti nel quartiere Aranci Dolci di Noto.

Entrambi appartenenti alla comunità dei caminanti di Noto, sono finiti dopo due anni nella rete dei Carabinieri.

Verso l'ora di pranzo è scattato il blitz, Carabinieri in abiti civili ed in uniforme hanno circondato l’abitazione e fatto irruzione sorprendendo i due all'interno della villetta.

L’uomo dovrà scontare la pena definitiva di 5 anni e 2 mesi di reclusione per estorsione, furto e truffa, mentre la donna, per il solo reato di truffa, è stata condannata in via definitiva a 7 mesi di reclusione, pena sospesa.

La coppia aveva consumato i reati contestati tra Mantova ed Ivrea tra il 2010 e il 2017.