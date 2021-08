Siracusa, centro di raccolta Arenaura: guasto alla bilancia

Da stamattina, e ancora per qualche giorno, non sarà possibile effettuare la pesatura dei rifiuti nel centro comunale di raccolta di Arenaura, in via Elorina.

Il disservizio, come comunica la Tekra, gestore del servizio, è dovuto ad un guasto alla bilancia.

Il Ccr resta comunque aperto perché sarà possibile conferire i rifiuti ma senza pesatura.

I centri comunali di raccolta sono aperti il lunedì dalle 14 alle 20; dal martedì al sabato dalle 8 alle 20; la domenica dalle 8 alle 14.