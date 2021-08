A settembre i lavori di ristrutturazione dell'ex Espesi di Priolo

Firmato il contratto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del caseggiato ex Espesi, a Marina di Priolo.

A darne comunicazione il sindaco Pippo Gianni e Patrizia Arangio, assessore comunale alla Cultura, cui fa capo il progetto.

Gli interventi prevedono la realizzazione di un centro visite e foresteria per la Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo.

I lavori inizieranno entro le prime settimane di settembre e avranno una durata di 547 giorni.

La ditta affidataria e la S. L. Infrastrutture srl, che si è aggiudicata l’appalto tra 370 concorrenti. L’importo di aggiudicazione dei lavori è di 820.863 euro. Le opere sono interamente finanziate con fondi PO-FESR 2014-2020.

Si tratta del primo progetto europeo approvato al Comune di Priolo Gargallo.