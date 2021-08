La scomparsa di Gino Foti: il cordoglio della città

Cordoglio unanime della città di Siracusa dopo la notizia della scomparsa dell’onorevole Gino Foti.

Così il sindaco, Francesco Italia: "Con la morte di Gino Foti se ne va uno degli ultimi protagonisti, certamente il più longevo e carismatico, di una stagione politica che in anni difficili ha dovuto affrontate scelte decisive per la città, designandone le sorti fino a i nostri giorni.

Il giudizio sull’operato dell’uomo pubblico, che spiccò il volo verso una lunga e importante carriera proprio dalla poltrona di sindaco, è da tempo ormai affidato alla storia. A noi resta l’immagine di un politico di razza mosso da una grande passione e che fino all’ultimo, pur restando defilato, ha dato un contributo di idee e non ha mai fatto mancare il suo punto di vista su decisioni anche importanti. La lucidità nell’analisi e la capacità di non andare mai fuori registro gli hanno fatto guadagnare il rispetto di tutti, anche degli avversari che non l’hanno mai pensata come lui.

A nome personale, di tutta l’amministrazione comunale e della città, partecipo al cordoglio della famiglia".

Vicinanza alla famiglia arriva da parte del deputato regionale, Giovanni Cafeo: "Prima dell'uomo politico, oggi piango un amico, un mentore, un punto di riferimento e un confidente dall'intelligenza sopraffina e dal sottile senso dell'umorismo, mai sopra le righe ma sempre efficace in ogni sua esternazione, un uomo che con il suo alto senso delle istituzioni ha rappresentato per decenni la politica siracusana e siciliana in Italia.

Rispettato dagli amici ma anche dagli avversari, con la scomparsa di Gino Foti si chiude senza dubbio un'epoca che ci lascia comunque più poveri.

La mia personale vicinanza alla famiglia e agli amici più cari."

"Il Partito Democratico di Siracusa - scrive il segretario provinciale Salvo Adorno - esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Gino Foti. E’ stato protagonista indiscusso della vita politica locale, con le sue scelte e le sue decisioni ha orientato le dinamiche della società siracusana dell’ultimo cinquantennio. Ha rappresentato Siracusa nel Parlamento e nel Governo della Nazione. Nel ricordarne il percorso politico e umano, che si è intrecciato anche con il quello del nostro partito, il Pd esprime la sua vicinanza al dolore della famiglia".