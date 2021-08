Lutto nel mondo della politica: è morto Gino Foti

Gino Foti è scomparso. Il 5 dicembre prossimo avrebbe compiuto 87 anni. Pare che sia stato ricoverato per una decina di giorni era in ospedale manella prima serata di oggi è venuto a mancare.

Per quasi 50 anni ha rappresentato il centro della vita politica siracusana.

Insieme a Santi Nicita e Benedetto Brancati è stato uno dei massimi esponenti della Democrazia Cristiana a Siracusa e in Sicilia.

E' stato sindaco del capoluogo da marzo 1972 al 28 dicembre 1973; è stato eletto alla Camera dei deputati per quattro legislature ed è stato sottosegretario nel Governo Goria e in due Governi Andreotti.

Dopo la morte del fratello Armando, a novembre del 2020, Gino Foti ha ridotto ulteriormente i suoi interventi pubblici, peraltro già pochissimi.

Grande il cordoglio del mondo della politica e non solo.