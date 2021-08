Visita a Siracusa del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale

Il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo in visita negli uffici del Compartimento Marittimo di Siracusa.

E' stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, Capitano di Vascello Sergio Lo Presti, iniziando dall’Ufficio di Portopalo di Capo Passero, per poi proseguire con le Delegazioni di Spiaggia di Marzamemi e di Avola e concludendo con la sede della Capitaneria di Porto di Siracusa.

Il Direttore Marittimo ha espresso al personale civile e militare il proprio apprezzamento per il servizio costantemente assicurato nell’espletamento dei diversi compiti istituzionali.