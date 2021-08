Fabio Granata: “Nel nome di Arnaldo Lombardi torna il Premio Vittorini”

"Il Premio Vittorini è tornato agli antichi fasti": a dirlo con soddisfazione è l'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata in vista della xx edizione del Vittorini, seconda della nuova edizione insieme al Premio Arnaldo Lombardi in programma a Siracusa dal primo al 4 settembre.

"Con Aldo Mantineo, Enzo Papa e gli amici di Confcommercio - aggiunge - ci abbiamo creduto e abbiamo avuto ragione. Tutto nel nome di Arnaldo Lombardi”.

Già scelti i tre finalisti: sono Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo); Giosuè Calaciura, Io sono Gesù (Sellerio); Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe (HarperCollins).

La Commissione, presieduta dal professore Antonio Di Grado, ha vagliato 59 candidature presentate da oltre 40 diverse case editrici e a ridosso della serata conclusiva del 4 settembre, tornerà a riunirsi per scegliere il vincitore. Al voto della Commissione si sommerà quello espresso dal Comitato Studentesco di Lettura quest’anno composto da 10 studenti dei Licei Classici di varie regioni d’Italia.

“La qualità si conferma alta – ha spiegato Antonio Di Grado – mentre si accresce la varietà delle proposte espressive e tematiche".

La proclamazione del vincitore del Premio Vittorini avverrà sabato 4 settembre durante la cerimonia che si svolgerà dalle 20 al Teatro Comunale di Siracusa.

La stessa Commissione giudicatrice dopo i 3 finalisti ha anche scelto, tra le 4 candidature pervenute, il vincitore del Premio Arnaldo Lombardi per l’Editoria Indipendente. Il riconoscimento è andato alla Casa Editrice Algra di Catania, dell’editore Alfio Grasso, per il ricco catalogo presentato con prevalenza di opere letterarie e storiche.