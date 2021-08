Resort a Ognina, la controreplica di Natura Sicula

Controreplica di Natura Sicula alla nota diffusa dalla società titolare del progetto del resort a Ognina e alle affermazioni del progettista.

"Il paesaggio costiero di Ognina, sulla base del vigente Piano paesaggistico di Siracusa - si legge nel documento - è un'area soggetta a vincolo d'inedificabilità assoluta. In tale fascia costiera è espressamente vietata ogni nuova costruzione e tutte quelle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Sulla costa di Ognina è inoltre espressamente interdetta persino la collocazione di strutture prefabbricate mobili e di chioschi, lidi balneari, banchine. Il riferimento normativo fatto dall'architetto alla legge 98/81, ossia la legge regionale su Parchi e Riserve - viene spiegato -non trova applicazione nell'area in oggetto, non trattandosi di una riserva naturale, né di una zona di pre-riserva. Pensare di tirare in ballo questa legge - conclude -per promuovere l'ennesima cementificazione costiera è un insulto all'intelligenza e alla coscienza ambientalista dei siracusani".