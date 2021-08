Rave party nel Viterbese, sgomberata l'area sul lago Mezzano

Il rave party che dal 13 agosto aveva preso possesso di un vasto terreno sul lago di Mezzano, nel Viterbese, è finito.

"L'area è stata liberata. Non c'è più nessuno all'interno", conferma il sindaco di Valentano, Bigiotti. Il primo cittadino prosegue: "Non posso che esprimere soddisfazione. Il ministro Lamorgese ha mantenuto l'impegno preso di liberare l'area entro oggi. Le operazioni si sono svolte nel massimo rispetto delle persone. Ora sono già al lavoro per rimuovere al più presto i rifiuti lasciati nel terreno".

Oltre 2mila identificati. L'evento non autorizzato, organizzato tra il Lazio e la Toscana, ha chiamato a raccolta giovani da tutta Europa. La Procura di Viterbo indaga sulla morte di un 25enne.