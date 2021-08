Premio Claudio Nobis al miglior attore/attrice under 35 al Teatro greco

Domani sera, venerdì 20 agosto, prima dell’ultima replica di Baccanti di Euripide, cerimonia di consegna del Premio Fondazione Claudio Nobis / Fondazione Inda.

Il riconoscimento consiste in 3 mila euro donati dalla Fondazione Claudio Nobis, fondata dall’attrice Elena Croce in memoria del marito, Claudio Nobis, uomo di cultura e appassionato di teatro. Destinatario il miglior attore o la migliore attrice under 35 di una delle tre produzioni della stagione 2021 di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. La giuria è composta da 30 spettatori di età e professioni diverse.

A consegnare il riconoscimento saranno Elena Croce, Presidente onorario della Fondazione Claudio Nobis, Antonio Calbi, Sovrintendente della Fondazione Inda, e Marina Valensise, Consigliere Delegato della Fondazione Inda.