Siracusa, minaccia i familiari con un coltello e poi aggredisce anche i poliziotti

Minaccia i familiari con un coltello e all'arrivo dei poliziotti aggredisce anche loro.

Da qui l'arresto di un giovane di 29 anni, già sottoposto alla Sorveglianza Speciale, per violenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Duranti i controlli antidroga, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un 26enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: il giovane è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina e di un altro involucro contenete hashish.