Tre mesi in Spagna con Erasmus+ per 8 studenti dell’Einaudi di Siracusa

Tre mesi in Spagna per otto studenti dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Siracusa impegnati nel progetto europeo Erasmus+ “MA! Multimedia and Audiovisuals” curato dalla scuola in collaborazione con la società OpenCom di Arezzo. Partiti il 28 giugno per Siviglia, Mattia Russo, Radomirka Pajic, Federica Bottaro, Dalila Campailla, Maria Grazia Helin Akdag, Micaela Ponzio, Manuel Vita e Federico Adragna, dopo aver partecipato ad un corso intensivo di spagnolo, stanno svolgendo attività di tirocinio presso aziende e imprese specializzate in diversi settori. Il programma di lavoro permetterà loro di approfondire il bagaglio di conoscenze teoriche/pratiche acquisite nel corso della esperienza scolastica.

Il ritorno degli studenti è previsto per la fine di settembre 2021.

Il progetto è coordinato dai docenti dell’Einaudi Salvo La Delfa, Donata Pensavalle, Patrizia Dipasquale e Marinella Iencarelli e dai responsabili di OpenCom Valentina Mariottini, Matteo Casali ed Erina Guraziu.