Servizio guida e assistenza sugli scuolabus del Comune di Priolo: pubblicato l'avviso

Avviso pubblico-manifestazione di interesse per l’acquisizione del servizio di guida e assistenza degli scuolabus di proprietà comunale. E' stato pubblicato sul sito del Comune di Priolo, per il periodo che va dal 20 settembre 2021 al 31 maggio 2022, anno scolastico 2021/2022.

A darne comunicazione il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio.

E' stata avviata inoltre la procedura negoziata di affidamento, tramite Mepa, per la fornitura di pasti preconfezionati e garantire il servizio di mensa nei due Istituti Comprensivi della città per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Entrambi gli avvisi scadranno il 6 settembre prossimo.