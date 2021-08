Natante tra gli scogli del Plemmirio soccorso dalla Guardia Costiera

Un natante di 5 metri con il motore in avaria bloccato tra gli scogli del Plemmirio è stato soccorso ieri sera dalla Guardia Costiera. A bordo c'erano 13 persone tra cui 4 minori.

Ad operare due motovedette collaborate da due natanti dei circoli nautici Lakkios e Tiné. Il natante si trovava a “Cala delle rive bianche“, tra Punta della Mola e Pillirina.

L’intervento è stato difficoltoso sia per condizione meteo marine e che per a limitata visibilità dovuta al buio notturno, oltre che per la presenza di scogliere a picco e scogli affioranti, ma alla fine tutte le persone a bordo del natante sono tornati a terra sani e salvi.