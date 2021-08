Auto a fuoco in autostrada all'altezza di Cassibile: illeso il conducente

Auto a fuoco sull'autostrada Siracusa-Gela all'altezza dell'uscita per Cassibile intorno all'una di questa notte.

Per cause accidentali mentre l'auto, una Peugeot, era in marcia, è divampato il fuoco. Il conducente è sceso subito dalla vettura, riuscendo così a non riportare conseguenze.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco e la Polizia stradale che ha bloccato il transito degli altri mezzi fino alle 2 per consentire di domare il rogo che ha finito per distruggere l'auto.