Trecento persone sorprese a ballare in un locale a Palermo: multe e chiusura

Circa 300 persone sorprese a ballare nella serata del 17 agosto in un noto locale di Palermo in via Messina Marine.

L’evento, come ha appurato la Guardia di finanza, era ampiamente pubblicizzato sui social media.

Giunti sul posto gli operatori hanno constatato la presenza all’interno del locale di circa 300 avventori, intenti per lo più a ballare, non rispettando le vigenti disposizioni in ordine al distanziamento interpersonale.

Da qui i provvedimenti conseguenti: il titolare della struttura e l’organizzatore dell’evento dovranno pagare una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro e contestualmente, è stata irrogata la sanzione accessoria di 5 giorni di chiusura provvisoria dell’attività.