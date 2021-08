Coronavirus, 114 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 997

Oggi sono 114 i nuovi positivi in provincia di Siracusa.

In Sicilia sono 997 con 621 ricoverati con sintomi, altri 80 in terapia intensiva e 25 decessi, 24 dei quali sono recuperi dei giorni precedenti secondo quanto comunicato dalla Regione Sicilia al Ministero.

In totale gli attuali positivi nell'Isola sono 19.717.

Questi i dati del bollettino del ministero della salute.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per ciascuna delle 9 province: Palermo 148, Catania 161, Messina 18, Siracusa 114, Ragusa 174, Trapani 85, Caltanissetta 139, Agrigento 85 ed Enna 73.