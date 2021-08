Bagnante disperso in mare al Plemmirio: soccorso della Guardia Costiera

E' stato infine ritrovato sano e salvo il bagnante che era stato dato per disperso in mare al Plemmirio.

La moglie e gli non vedendolo dopo un'ora, hanno allertato la guardia costiera che ha fatto scattare il dispositivo d’emergenza: nel tratto di mare indicato sono state inviate due motovedette e un velivolo. Dopo circa 30 minuti è stato individuato in mare un bagnante che era proprio colui che stavano cercando. L'uomo è stato quindi accompagnato da moglie e amici.