“Siracusa scrive (…ma poi legge?)”: appuntamento con Pucci Attardi

Riprende, dopo la pausa di Ferragosto, “Siracusa scrive (…ma poi legge?)”, il ciclo di conversazioni e presentazioni di libri di autori siracusani nel Dehors della Pasticceria Neri.

Domani, giovedì 19 agosto, alle 19 appuntamento con Pucci Attardi, giornalista e autore di diversi libri nei quali passione e competenza musicale si fondono..

Pucci Attardi presenterà l’ultimo suo lavoro, “Dante Rockstar” (Contanima), in libreria da una ventina di giorni, pubblicato significativamente nell’anno segnato dal 700/mo anniversario della scomparsa del sommo poeta.

A conversare con Pucci Attardi sarà Gianluca Santisi. A fare gli onori di casa, come sempre, Franco Neri che con il giornalista Aldo Mantineo ha ideato e promosso questo ciclo di incontri estivi “targati” Matrice POP(olare) nell’ambito delle iniziative di “Alfio Neri per la cultura”.