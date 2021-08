La Sicilia a grandi passi verso la "zona gialla": intensive al 10% e reparti al 17%

Sicilia in 'area critica' per il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti. In base ai monitoraggi Agenas, infatti, per le intensive ha toccato il 10% (+1%) soglia massima prevista dai nuovi parametri.

Aumento dell'1% anche per le aree mediche non critiche dove l'isola raggiunge il 17% (ben oltre il limite del 15%). la Sicilia si avvia quindi a passare in zona gialle probabilmente dal 23 agosto.

L'Isola da giorni è la prima in Italia per numero di nuovi contagi e per incidenza settimanale dei casi.

Per l'asssessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, la ragione è da ricercare nella mancata vaccinazione di molti: "Se in tanti, troppi, non hanno aderito alla campagna di vaccinazione - ha dichiarato - i risultati sono riversati nella occupazione dei posti letto da parte dei soggetti non vaccinati"