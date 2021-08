Minacce di morte a moglie e figli e calci alla donna durante la gravidanza: scatta l'allontanamento dalla casa familiare per un 56enne

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese per un siracusano di 56 anni.

La misura scaturisce dai comportamenti violenti che l’uomo avrebbe messo in atto tra il 2017 e il 2019 con minacce di morte alla ex moglie, colpita con calci anche durante la gravidanza.

Non solo, il 56enne, inoltre, avrebbe tempestato di chiamate e di messaggi la ex moglie, arrivando ad inseguire lei e il figlio per strada con un’accetta in pugno, minacciando di ucciderli.

Lo stato di ansia e timore per la propria incolumità ingenerata in moglie e figli, ha indotto all'adozione della misura cautelare con l’obbligo per il 56enne di mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalle ex moglie e dai figli e di non comunicare con loro con qualsiasi mezzo, epistolare, telefonico o telematico.