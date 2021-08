Sbarcano al porto di Augusta i 166 migranti a bordo della ResQ People

Assegnato il porto di Augusta alla nave della ResQPeople. L'annuncio ieri della ong in un tweet e l'arrivo nel porto megarese in serata.

A bordo della nave umanitaria che dal 7 agosto naviga nel Mediterraneo 166 migranti soccorsi in mare tra cui 12 minori e bambini sotto i cinque anni e uno di nove mesi.

Lunedì sera l’equipaggio si era spostato a 15 miglia dalle coste della Sicilia, tra Siracusa ed Augusta, per ripararsi dal vento e dalle onde.

Restano ancora in navigazione altre 322 persone che si trovano a bordo della Geo Barents di Medici senza frontiere.