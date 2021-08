Resort a Ognina, la società replica ai rilievi mossi da Sos Siracusa e Natura Sicula

Si accende il dibattito attorno al nuovo progetto sul resort di Ognina. E dopo le perplessità espresse da Sos Siracusa e Natura Sicula sulla conformità del progetto al Piano paesaggistico, arriva la precisazione della società titolare del progetto, la Siracusa Sun LCC: "Lo stralcio di piano paesaggistico citato e mostrato da Sos Siracusa e Natura Sicula risale a quello adottato nel 2012 - tiene ad evidenziare l’architetto Giuseppe Spinoccia, progettista di Torre Ognina Links - e non a quello approvato nel 2018 che consente, invece, la realizzazione di Piani di utilizzazione per queste parti di territorio per 'iniziative idonee a promuovere e valorizzare le risorse locali, con particolare riguardo alle attività agricole, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche"

Siracusa Sun LCC fa sapere che "proprio per evitare condizionamenti negativi nell’opinione pubblica attraverso errate informazioni, sta già predisponendo una serie di incontri con gli stakeholder del territorio.

La società, infine, conferma che "l’area dove ricade la futura edificazione non è soggetta ad alcun vincolo archeologico, che non si può invocare il rischio di non poter garantire la libera fruizione di un’area di grande pregio visto che la stessa è una proprietà privata e che Torre Ognina Links non contrasta con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile visto che è previsto un percorso ciclabile".