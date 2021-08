Alla spiaggia di Marianelli biglietti ridotti o gratuiti solo per famiglie tradizionali. Scoppia il caso

Biglietti gratuiti e ridotti per la fruizione dei servizi balneari della spiaggia Marianelli, nella riserva naturalistica di Vendicari, a Noto, solo alle famiglie formate da mamma, papà e figli. Così recita il cartello affisso dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, cartello che ha scatenato la reazione delle associazioni Lgtbq+.

"Un concetto di famiglia arcaico e bigotto, una visione ristretta che non accettiamo e rigettiamo al mittente - commenta Alessandro Bottaro, presidente Stonewall - chiediamo che il concetto di famiglia sia declinato al plurale, in maniera assolutamente inclusiva. Ci auguriamo che la Regione Sicilia faccia ammenda di questo errore che, non soltanto lede la dignità delle persone ma disattende l'art. 3 della Costituzione Italiana in materia di uguaglianza in diritti e doveri nei confronti dello stato e della legge. Oltre le scuse che attendiamo celermente, chiediamo che il cartello incriminato venga sostituito nella parte lesiva dalla semplice dicitura 'famiglie'".

"Questo cartellone - aggiunge Lucia Scala, presidente Arcigay Siracusa - è una mancanza di rispetto colossale che deve assolutamente scomparire dal luogo dove è affisso cioè all'entrata della nota spiaggia Marinelli".