Guasto idrico in via Trapani a Siracusa: Borgata senz'acqua

Ancora un guasto alla condotta idrica in via Trapani a Siracusa e la Borgata rimane di nuovo senz'acqua.

A comunicarlo è la Siam, gestore del servizio: "Si rende necessario l'interruzione del servizio per consentire le operazioni di riparazione da parte dei nostri tecnici. Una volta terminati si provvederà al ripristino della regolare erogazione idrica".

L’azienda tiene a precisare che "da oltre un anno è stato presentato al Comune di Siracusa un progetto per il rifacimento del tratto idrico in questione, ma che, a oggi, non si è ancora ottenuto il nulla osta per l’esecuzione dei lavori".