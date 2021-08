Vandalizzata l'auto del presidente ristoratori Cna. Miceli "Più controllo del territorio in Ortigia"

Lunotto posteriore dell'auto infranto e vetri dappertutto: questo quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì all'auto del presidente dei ristoratori di Cna, Stefano Gentile.

"Un gesto che lascia amareggiati - si legge in una nota di Cna - e accende una forte attenzione al controllo del territorio ed in particolare dell'isola di Ortigia.

Da molti mesi, infatti, gli operatori economici dei pubblici esercizi hanno accettato controlli e limitazioni, hanno disposto modifiche ed effettuato investimenti. Dall'altra parte - insiste l'organizzazione di categoria - occorre garantire il controllo del territorio, delle vie e delle piazze più frequentate per evitare che qualcuno possa immaginare un 'liberi tutti'

È un principio di buon senso - si chiude la nota - che sentiamo di sottolineare nell'interesse delle imprese e di tutta la comunità".