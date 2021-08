"Mare sicuro 2021", primo bilancio della Guardia Costiera di Siracusa

Terminato il weekend di Ferragosto, la Guardia Costiera di Siracusa traccia un bilancio positivo delle attività svolte lungo tutta la costa di giurisdizione, da Siracusa a Portopalo dal 19 giugno, data di avvio dell’Operazione “Mare Sicuro 2021”.

Particolare attenzione è stata riservata ai tratti di mare sottoposti a tutela quali l’Area Marina Protetta del Plemmirio e la Riserva Naturale Orientata di Vendicari.

Nella giornata di ferragosto sono state impegnate nei controlli 3 unità navali iin pattugliamento da Siracusa a Portopalo per un totale 181 miglia percorse;

17 militari in pattugliamento terrestre lungo tutto il litorale; 5 militari in sala operativa impegnati nella gestione di emergenze e segnalazioni; 4 aeromobili della base aerea della Guardia Costiera di Catania.

Dal 19 giugno sono stati effettuati in mare: 626 controlli, a terra 1.378; sono state assistite 58 persone: sono stati contestati 110 illeciti amministrativi e 41 illeciti penali.

Le attività di controllo, in mare e lungo i litorali, continueranno per tutta l’estate.