Controlli di Ferragosto: sanzioni, denunce e segnalazioni

Controlli a tappeto nel giorno di Ferragosto da parte dei Carabinieri per garantire la prevenzione e la repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio, oltre ai consueti controlli al codice della strada con diverse sanzioni per oltre 1.000 euro, elevate prevalentemente per guida senza patente, senza casco e senza assicurazione obbligatoria, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida di veicolo senza revisione e con patente scaduta.

Sottratti anche 20 punti sottratti dalle patenti di guida e ritirati i documenti di circolazione dell’autovettura di un automobilista.

Effettuati diversi controlli a esercizi commerciali e varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Un 21enne originario di Torino, in vacanza a Brucoli, è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa poiché a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana.

Un pensionato siracusano è stato invece denunciato poiché sorpreso ad un posto di controllo in possesso di un coltello con lama a scatto del quale non ha saputo giustificare il porto.