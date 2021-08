Vaccinazione anticovid anche a Ferragosto in piazza Pancali

Fino a ieri sera in piazza Pancali, a Ortigia, è stato possibile vaccinarsi contro il covid fino alle 24.

Sono state due le settimane della campagna di vaccinazione di prossimità effettuata nel centro storico per consentire a coloro che ancora non si sono immunizzati di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione.

Intanto l'Asp sta riprogrammando la campagna vaccinale di prossimità anche in altri Comuni, mentre continuano a rimanere attivi i punti vaccinali straordinari nei Centri Commerciali Belvedere a Melilli e Il Giardino di Avola e a Rosolini, dove è stata prorogata per tutta la prossima settimana l'apertura del punto vaccinale straordinario in piazza Garibaldi dalle 21 alle 24.