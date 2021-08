Siracusa, dosi di marijuana negli slip: denunciato 22enne

Un giovane di 22 anni denunciato, nella tarda mattinata di ieri, in via Don Luigi Sturzo, a Siracusa, per possesso ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane ha consegnato spontaneamente agli agenti le 4 dosi di marijuana che nascondeva negli slip. Oltre alla droga sono stati sequestrati 26,50 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, nelle immediate vicinanze di Via Don luigi Sturzo, gli uomini delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato altre 3 dosi di marijuana.