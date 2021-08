I talebani sono già a Kabul, rientro del personale diplomatico

i talebani sono già a Kabul. Dopo aver conquistato l'ultima roccaforte governativa al Nord, Mazar-i Sharif, gli insorti hanno attaccato la città da almeno due fronti.

Le nazioni straniere si stanno affrettando ad allontanare il loro personale diplomatico da una Kabul che, lasciata al suo destino, sembra avere le ore contate. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha portato da 3 mila a 5 mila i militari inviati per l'evacuazione dei dipendenti dell'ambasciata Usa. Il volo della Royal Air Force per riportare a Londra l'ambasciatore britannico dovrebbe invece partire nelle prossime ore.

Di fronte alla rapidissima avanzata dei ribelli, l'Italia ha avviato le procedure per predisporre il rientro in italia del personale dell'ambasciata a Kabul. L'ambasciata italiana a Kabul ha inviato una mail ai connazionali in Afghanistan invitandoli a rientrare.