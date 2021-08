Gestione emergenza, Cna: "A Siracusa potenziare le postazioni pubbliche per i tamponi"

Garantire un adeguato monitoraggio sulla diffusione del covid per i siracusani ed i turisti attraverso il potenziamento di punti in cui eseguire i tamponi.

A chiederlo è la vicepresidente di Cna Rosanna Magnano "visto che - scrive - ad oggi solo tre laboratori privati aperti e poche farmacie stanno sostenendo il peso di una massiccia richiesta di tamponi.

Una condizione - aggiunge - che sta mettendo a dura prova gli operatori privati e che non garantisce la richiesta degli utenti. In un momento così delicato come quello ferragostano con un numero elevatissimo di visitatori e lo spauracchio della zona gialla - insiste la vicepresidente di Cna - è grave l'assenza di una regia soddisfacente sulle postazioni pubbliche di controllo.

Ad oggi è stato istituito un solo punto per effettuare i tamponi ed è a servizio esclusivamente per gli avventori del parco della neapolis.

Non avere hub disponibili 7 giorni su 7 per effettuare tamponi - concluse Rosanna Magnano - è illogico e per questo richiamiamo le istituzioni ad una immediata azione per garantire il servizio".