Notte di Ferragosto a Siracusa: vietati falò sulle spiagge e assembramenti, musica nei locali fino alle 2

Divieto di falò in spiaggia, di assembramenti con obbligo dell'uso della mascherina nelle località turistiche particolarmente frequentate e musica consentita nei locali con amplificazione sonora fino alle 2 di notte invece che alle 4.

Queste le disposizioni contenute nell'ordinanza emessa dal sindaco di Siracusa su proposta del dirigente Enzo Miccoli: con falò vietati per le notti del 14,15 e 16 agosto. L'orario di stop alla diffusione sonora è valido solo per la notte tra il 14 e 15 agosto.

Tutti i divieti riprendono le misure contenute nella nuova ordinanza emessa ieri sera dal presidente della Regione per arginare la diffusione del covid.

Ogni violazione riscontrata sarà sanzionata secondo quanto prevede la normativa in vigore.