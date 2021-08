Condannato per mafia percepiva fondi europei nel Palermitano

Percepiva fondi europei nonostante avesse avuta infitta una condanna per mafia.

E' stato scoperto dai finanzieri di Partinico: l'uomo aveva percepito 47 mila euro del fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e di quello agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) per le campagne 2015, 2016 e 2017 non dichiarando la condanna irrevocabile del tribunale di Palermo.

I 47 mila euro sono stati sequestrati.