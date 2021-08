Siracusa onora Gino Strada: striscione di Emergency al Vermexio

Siracusa onora la memoria di Gino Strada, il chirurgo milanese e fondatore di Emergency, deceduto ieri.

iI volontari del Gruppo Emergency di Siracusa hanno esposto lo striscione dell’associazione sul balcone di Palazzo Vermexio.

“Con la morte di Gino Strada - dicono Donatella Crucitti e Fabio Guarnaccia del Gruppo di Siracusa -perdiamo un grande uomo che è stato promotore di cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Emergency è e continuerà ad essere condivisione di idee, progetti umanitari e vita che pulsa. Grazie Gino - concludono - per i tuoi insegnamenti e il tuo coraggio, senza di te ci sentiamo più soli, ma continueremo il nostro impegno per realizzare quelle che oggi ci sembrano ancora delle utopie”.

Al cordoglio dei volontari di Emergency si uniscono Igor Previtera, segretario Pd Cassibile e Santino Romano, segretario cittadino Pd: "La morte del fondatore di Emergency ha avuto una vasta eco anche nella nostra città dimostrando che i temi dell'accoglienza e della non violenza sono parte integrante della nostra cultura. Per onorare Gino Strada, che ha dedicato l'intera sua vita a ricordare ad ognuno di noi il valore dell'impegno militante, crediamo sia doveroso proporre di intitolargli una via cittadina, magari la strada di accesso al villaggio migranti di Cassibile"