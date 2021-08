Telefonate ed sms ai cittadini di Priolo per invitarli alla vaccinazione

Telefonate, sms inviati ai residenti a Priolo e un mezzo della Protezione Civile che da ieri gira per le vie cittadine, esortando la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale ed informandola che fino al 24 agosto, presso il Centro Vaccinale è in corso l’Open day, dai 12 anni in su, senza prenotazione.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Pippo Gianni, d’intesa con il Disaster Manager Gianni Attard, deriva dalla bassa percentuale di vaccinazioni nel territorio comunale e dal costante incremento dei contagi.

I dati forniti ieri dall’Asp contano 24 positivi, 17 contatti in isolamento fiduciario e due isolamenti per rientro da zone a rischio. Una settimana fa, i positivi erano 6.