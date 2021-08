Al via le procedure per la bonifica del campo Fontana ad Augusta

Al via il procedimento per la bonifica e la messa in sicurezza del Campo Fontana ad Augusta, inserito tra gli 81 siti di infrazione europea.

Il Commissario Unico, insieme alla Stazione appaltante del Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della Regione Sicilia e Calabria, ha avviato l’11 agosto scorso le procedure per raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con un importo a basa d’asta di 4.917.991,81 euro.

Gli interventi riguarderanno la realizzazione di una copertura (capping) diaframmatica per impermeabilizzare l’area al fine di impedire l’infiltrazione delle acque meteoriche e quindi il contatto di queste ultime con le ceneri di pirite; la rifunzionalizzazione e il completamento del campo di calcio esistente con la realizzazione di nuovi spogliatoi; la realizzazione delle recinzioni interne ed esterne; la predisposizione per la collocazione di tribune spettatori prefabbricate (non previste nel presente appalto); la collocazione di un manto di erba sintetica.