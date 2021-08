Scatta l'operazione Ferragosto sicuro: nel mirino dei controlli spiagge, località turistiche e l'uso del Green pass

Scatta da oggi in tutta la provincia di Siracusa l'operazione "Ferragosto sicuro" pianificato dal Questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo.

Particolare attenzione sarà dedicata al controllo delle spiagge, metà privilegiata di tante persone.

Ma il dispositivo di vigilanza, che vedrà la partecipazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto, si occuperà anche degli itinerari turistici e dei centri storici del capoluogo e della provincia.

Saranno incrementati i servizi di controllo per coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale e saranno potenziate le pattuglie della Squadra Mobile così come quelle delle Volanti con servizi in auto, moto e a piedi. In Ortigia saranno presenti i Poliziotti in bici e lungo le coste in moto d’acqua. Le principali arterie extraurbane saranno pattugliate dagli equipaggi della Polizia Stradale.

Incrementati i servizi di controllo anche nei vari Comuni della provincia con particolare attenzione alle località balneari di Marzamemi e Brucoli.

Controlli mirati saranno effettuati per verificare il rispetto delle norme di contenimento del covid a partire dall'utilizzo del green pass nei luoghi in cui è previsto.