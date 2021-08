Siracusa Capitale Italiana di Cultura 2024, entro agosto l'insediamento del Comitato promotore

Entro agosto l'insediamento del Comitato promotore per Siracusa Capitale Italiana di Cultura 2024.

Ad annunciarlo è l'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata che lo descrive come un "progetto di coesione sociale e comunitaria".

"Parteciperanno al comitato - riferisce Granata - tutti i soggetti istituzionali e associativi che possono e vogliano dare un contributo, iniziando dalla Soprintendenza, dalle Direzioni del Parco e dei Musei, dall’Inda e dalla Università, dal mondo accademico e scolastico, dall’associazionismo imprenditoriale e culturale, dalla Chiesa.

Sarà solo un primo passaggio - spiega ancora - per arrivare a condividere il Racconto della nostra Città e il calendario di eventi per l’intera stagione 2024, un dossier che andrà depositato al Ministero per i Beni e le Attività culturali entro il 19 Ottobre.

Sia io che Francesco Italia - conclude - siamo consapevoli che è nostro dovere procedere perché al di la del risultato finale, sarà comunque una spinta verso un importante modello di partecipazione e condivisione per la Comunità dei cittadini siracusani, a partire dai più giovani".